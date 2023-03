Grave infortunio per Iocolano della Juventus Next Gen: è rottura del crociato

Il centrocampista è finito ko durante la finale della Coppa Italia di Serie C, gli esami confermano: rottura del crociato e lungo stop.

Non solo la sconfitta, per la Juventus Next Gen arriva un'altra pessima notizia dopo la finale di andata della Coppa Italia di Serie C giocata all'Allianz Stadium e persa per 1-2 contro il Vicenza.

I bianconeri infatti dovranno fare a meno per un lungo periodo del centrocampista Simone Iocolano, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore.

Iocolano era uscito dal campo in lacrime dopo aver poggiato male la gamba destra sul terreno dello Stadium, facendo subito intuire la gravità dell'infortunio.

Gli esami strumentali hanno poi purtroppo confermato la peggiore delle diagnosi: rottura del crociato e stagione finita. Iocolano adesso finirà sotto i ferri, solo dopo sarà possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero.

L'esperto centrocampista di Rivoli, 33 anni, era arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 dal Lecco ed in questa stagione ha collezionato 26 presenze tra campionato e Coppa Italia con 5 goal e 5 assist.