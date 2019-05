Grasshopper, i tifosi pretendono le maglie dei giocatori: match sospeso

Altro match del Grasshopper sospeso in Svizzera: i tifosi hanno chiesto ai giocatori di restituire le loro maglie.

Quello che sta vivendo il Grasshopper è forse il momento più difficile della sua gloriosa storia. Il club più titolato di , che vanta nella sua bacheca qualcosa come 27 campionati vinti ai quali si aggiungono 19 coppe nazionali, è alla prese non solo con una stagione terrificante che si chiuderà con un’incredibile retrocessione in Challenge League, ma anche con una tifoseria sul piede di guerra.

Nella giornata di domenica, per la seconda volta in poche settimane, una partita delle ‘Cavallette’ è stata sospesa a causa delle intemperanze dei suoi ultras. Il tutto è accaduto al 71’ della sfida con il Lucerna quando, sul risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa, i tifosi del Grasshopper, quasi tutti con il volto coperto, hanno invaso il campo e si sono schierati contro gli uomini della sicurezza.

Il capitano della squadra, il portiere Heinz Lindner, per provare a placare gli animi si è diretto verso i supporters della squadra, ma questi ultimi nel confronto, hanno chiesto a lui e ai suoi compagni di consegnare maglie, pantaloncini e calzettoni, perchè ritenuti indegni di indossarli.

La consegna delle maglie è poi effettivamente avvenuta e in quel momento, il direttore di gara Dudic, ha deciso di interrompere il match.

Il Grasshopper, che si prepara ad affrontare la sua prima retrocessione in 68 anni, attraverso il suo sito ufficiale ha condannato l’accaduto.

“E’ la seconda volta in poche settimane che un nostro match viene interrotto per intemperanze dei tifosi, questa è una cosa vergognosa e semplicemente inaccettabile. Comprendiamo la frustrazione per le prestazioni della squadra, ma le azioni violente e il comportamento antisportivo, che portano alla sospensione di una partita, sono nuovamente da condannare nel modo più perentorio possibile”.

Già a marzo una partita del Grasshopper contro il Sion era stata sospesa per lancio di petardi in campo. La compagine di Zurigo è attualmente ultima in classifica a -12 dalla penultima quando mancano solo tre gare alla fine del torneo.