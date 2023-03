Grande paura per Kiyine: terribile incidente stradale, l'auto finisce dentro una palestra

L'ex giocatore di Venezia, Salernitana e Chievo è stato vittima di un grave incidente stradale in Belgio riportando diverse fratture.

Tanta paura, diverse fratture e auto distrutta ma poteva andare decisamente peggio a Sofian Kiyine, centrocampista classe 1997 che ha giocato per anni nel nostro campionato e oggi milita in Belgio.

Proprio in Belgio, Kiyine è rimasto vittima di un grave incidente stradale. L'auto su cui viaggiava, probabilmente a causa dell'alta velocità, è decollata all'altezza di una rotonda finendo per sfondare una palestra e terminare la sua corsa all'interno della struttura.

I Vigili del Fuoco locali, intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente, hanno estratto Kiyine dall'abitacolo. Il giocatore, trasportato in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture che lo terranno lontano dai campi per un lungo periodo.

Kiyine, come detto, ha giocato a lungo in Italia. Nella scorsa stagione vestiva la maglia del Venezia dopo aver indossato anche quelle di Chievo e Salernitana. Attualmente invece milita in Belgio, nelle file dell'OH Lovanio con cui ha segnato due reti in venti presenze. Ora l'incidente e il lungo stop. In bocca al lupo.