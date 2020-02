Grande Fratello VIP, Aruta subito a rischio squalifica

Potrebbe concludersi presto l’avventura di Aruta nella casa del Grande Fratello. Ha rivelato cosa accade all’esterno, parlando anche del Benevento.

Una lunghissima carriera nel mondo del calcio che è iniziata alla fine degli anni ’80 e che di fatto non si è ancora conclusa e una carriera in ambito televisivo che l’ha visto protagonista in programmi come Campioni, Uomini e Donne, Temptation Island VIP ed oggi il Grande Fratello VIP.

Sossio Aruta è entrato nella ‘casa più spiata d’ ’ lo scorso 24 febbraio, ma questa nuova esperienza rischia di rivelarsi brevissima e di chiudersi a tempo di record.

L’attaccante, che a gennaio ha firmato per il Mesagne, nelle scorse ore ha rivelato ad alcuni ‘coinquilini’ diversi dettagli relativi a cosa sta succedendo al di fuori della casa.

Aruta, in particolare, ha raccontato ad Asia Valente e Paola Di Benedetto particolari sull’emergenza Coronavirus (“A Milano girano con le mascherine, a invece è tutto tranquillo”), mentre con alcuni uomini della casa si è soffermato sul cammino del in Serie B (“Andrà in , ha un vantaggio di 20 punti sulla seconda”).

Approfittando della situazione, Fabio Testi ha poi fatto una domanda sul , ma lo stesso Aruta, essendosi evidentemente reso conto di aver violato il regolamento, ha deciso di non rispondere.

Come è noto, i concorrenti che entrano nella casa del Grande Fratello a programma in corso hanno l’obbligo di non raccontare cosa accade all’esterno e per tale motivo il rischio di una squalifica è concreto.