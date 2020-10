L'annuncio del Governo francese: "La Ligue 1 non si ferma"

Il Governo francese annuncia la prosecuzione di Ligue 1 e Ligue 2 nonostante il nuovo lockdown proclamato in patria: "Lo sport va avanti".

Il calcio francese va avanti. Lo ha annunciato il Governo, che a fronte del nuovo lockdown lascia proseguire i tornei professionistici.

e Ligue 2 'esenti' dalla seconda chiusura totale decretata in pochi mesi dunque, per far fronte all'incremento preoccupante dei contagi da Coronavirus.

Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport, ha spiegato il motivo della scelta.

"Le prossime settmane, economicamente ma anche umanamente, saranno dure: per questo assicuro che lo sport professionistico andrà avanti. Gli atleti potranno continuare ad allenarsi".

In occasione del primo lockdown primaverile, il campionato francese era stato addirittura sospeso in via definitiva: stavolta, il Governo ha adottato una soluzione diametralmente opposta.