Gosens subito protagonista: doppietta alla prima da titolare con l’Union Berlino

L’ex Inter ed Atalanta ha impiegato 184” a trovare la rete alla prima da titolare con la maglia dell’Union Berlino. Poi è arrivata la doppietta.

Prima partita da titolare e primi goal in Bundesliga per Robin Gosens.

L’ex esterno di Atalanta ed Inter, che lo scorso 15 agosto si è trasferito all’Union Berlino a fronte di un esborso da circa 15 milioni di euro, ha ritrovato la via delle rete sbloccando la partita valida per il secondo turno del campionato tedesco, giocata dai ‘Die Eisernen’ sul campo del Darmstad.

Un goal speciale quello di Gosens poiché segnato ad appena 184 secondi dal calcio d’inizio. L’esterno, dopo aver raccolto il pallone sulla trequarti, ha scartato prima un avversario, poi ne ha lasciato sul posto un altro e quindi ha fatto partire dal limite una precisa conclusione di sinistro sul quale nulla ha potuto Schuhen (pallone a fil di palo). Ma non è tutto.

Al 34’, con il risultato sull’1-1 (di Mahlem la rete del momentaneo pareggio del Darmstadt al 24’), Gosens si è anche regalato da doppietta personale. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra, ha saltato più in alto di tutti e con un gran colpo di testa ha siglato la rete che è valso il nuovo vantaggio per l’Union Berlino.

Per Gosens, tre goal nella scorsa stagione in trentadue presenze in Serie A (nella stagione 2020/2021 il record di undici marcature con l’Atalanta nel campionato italiano), si tratta della sua seconda partita in assoluto con la maglia dell’Union.

Lo scorso 20 agosto aveva debuttato in campionato nel 4-1 al Mainz entrando a 25’ dal triplice fischio finale.