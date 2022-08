Gosens a caccia della brillantezza perduta: Dimarco prepara il sorpasso

Il tedesco deve ancora riacquisire la forma migliore dopo il lungo stop della scorsa stagione: Dimarco però convince Inzaghi sempre di più.

Tre punti sofferti i primi della stagione per l'Inter, passata a Lecce grazie al tocco sottomisura di Dumfries al 95': poco male per Simone Inzaghi, letteralmente scattato dalla panchina per abbracciare, ebbro di gioia, i suoi giocatori.

Tra questi c'era anche Robin Gosens, sostituito poco prima dell'ora di gioco da Alessandro Bastoni: il tedesco non ha demeritato sulla fascia sinistra, rendendosi protagonista di un ottimo movimento utile per togliere un uomo a Federico Dimarco, in occasione del cross che ha propiziato il vantaggio lampo di Romelu Lukaku.

Dei proverbiali scatti che avevano accompagnato l'avventura all'Atalanta, però, si è visto poco o nulla: appare lampante come Gosens debba ritrovare quella brillantezza fisica che nella Milano nerazzurra non hanno ancora avuto modo di ammirare, se non da avversari e dunque sulla propria pelle.

Il tutto è un retaggio dell'infortunio al bicipite femorale rimediato a settembre 2021 contro lo Young Boys in Champions League, con tanto di successiva ricaduta che ha inevitabilmente fatto slittare i tempi del rientro, avvenuto direttamente dopo il passaggio all'Inter nel calciomercato invernale.

L'Inter non ha intenzione di svalutare il suo investimento, anche se l'ombra di Dimarco incombe su Gosens con una certa insistenza: l'ex Verona è stato uno dei migliori a Lecce da braccetto difensivo sinistro, non disdegnando una certa propensione offensiva che risulta da sempre nelle sue corde.

Sabato sera, a San Siro contro lo Spezia, potrebbe toccare nuovamente a Dimarco ma nel ruolo di Gosens, penalizzato da una condizione inferiore nel confronto col compagno di squadra che prepara il sorpasso: la freccia è già stata inserita, disinnescarla per difendere il posto da titolare sarà uno dei compiti del tedesco.