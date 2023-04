Gori, serata da incubo in Perugia-Reggina: fa autogoal e viene sostituito

Serata sfortunata per Stefano Gori: il portiere del Perugia è responsabile sul pari della Reggina, provoca l'autogoal dell'1-2 e viene sostituito.

Definire Perugia-Reggina da dimenticare, per Stefano Gori, è poco. Il portiere degli umbri, nel match valido come recupero della 29ª giornata di Serie B rinviato per il terremoto verificatosi ad inizio marzo in Umbria, vive una serata ad altissimo tasso di sfortuna culminata nella sostituzione.

Dietro al cambio operato da Castori nessun problema di natura fisica: semplicemente, quanto accaduto a Gori tra il 38' e il 54' ha del surreale.

Prima le responsabilità sul pareggio degli amaranto, in occasione del quale l'estremo difensore del Perugia non trattiene una punizione da distanza siderale di Hernani. Poi, però, le cose peggiorano: sugli sviluppi di un calcio piazzato innocuo Gori blocca la sfera compiendo un passo indietro di troppo, che lo fa risultare al di là della linea di porta.

Dopo consulto VAR l'arbitro della gara Ayroldi convalida il goal dell'1-2 alla Reggina (poi vittoriosa 1-3), con Gori che rientra sconsolato tra i pali.

Uno stato d'animo impossibile da nascondere e notato in primis da Castori, che decide di avvicendare Gori col portiere di riserva Furlan.

Il numero uno del Perugia chiude così una notte 'horror', ma avrà sicuramente occasione per rifarsi.