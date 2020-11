Gomitata di Politano: Kessié ha perso un dente

Il contatto tra il fantasista azzurro e il centrocampista ivoriano, nel primo tempo di Napoli-Milan, ha messo k.o. l'ex Atalanta.

Il ha lasciato il San Paolo con l'obiettivo più importante: i tre punti in tasca, quelli che lo tengono ancora in vetta. Ma anche con diversi problemi fisici a cui fare fronte, non solo quello di Ibrahimovic.

Anche Franck Kessié, infatti, è uscito dalla trasferta da con le ossa rotte. Anzi, per essere più precisi, con un dente in meno, rimasto in campo dopo un contrasto nel primo tempo.

Il centrocampista ivoriano ex , come riporta 'Milan TV', avrebbe perso il dente dopo aver ricevuto una gomitata da Politano. Il classe 1996 ha ricevuto le cure del caso ed è rimasto in campo.

Altre squadre

Non è stata di certo una serata facile per Kessié, che a pochi minuti dal termine si è accasciato al suolo, vittima di giramenti di testa, prima di rialzarsi a fatica e chiudere il match.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

All'indomani della sfida, si è recato dal dentista per le cure del caso.