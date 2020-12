Gomez, la moglie lo difende citando Socrate: "Né vero, né buono, né utile"

La consorte del 'Papu' interviene a modo suo sui social per difendere il marito: citata una parabola del filosofo Socrate.

E' destinata a concludersi nel peggiore dei modi la storia d'amore tra Alejandro Gomez e l' : la frattura con Gasperini dopo lo screzio nell'intervallo del match col Midtjylland in Champions si è rivelata non ricomponibile, tanto che l'addio nel mercato di gennaio pare scontato.

Il 'Papu' ha commentato la vicenda sui suoi social con un messaggio criptico che non ha fatto molta chiarezza: solo a bocce ferme si conoscerà l'esatta verità su come si è concretizzata la rottura.

"Cari atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità su tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro Capitano".

L'argentino è rimasto in panchina per tutta la partita contro la : trattamento che non deve essere piaciuto alla moglie, Linda Raff, la quale ha espresso il proprio pensiero con la parabola dei tre setacci attribuita al filosofo Socrate.

"Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli disse: 'Ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa d’importante sul tuo amico'. 'Aspetta un attimo - lo interruppe il saggio - Hai fatto passare ciò che mi vuoi raccontare attraverso i tre setacci?' 'Tre setacci?' chiese l’altro meravigliato. 'Sì mio caro, vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre setacci. Il primo setaccio è quello della verità: sei convinto che tutto quello che mi vuoi dire sia vero?'. 'In effetti no, l’ho solo sentito raccontare da altri'. 'Ma allora l’hai almeno passato al secondo setaccio, quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono?'. L’uomo rispose esitante: 'Devo confessarti di no. Piuttosto il contrario...'. 'E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa?'. 'Beh, veramente no...'. 'Vedi? - continuò il saggio - Se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né buono, né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo'".

Morale della storia: meglio tacere senza la certezza della veridicità di ciò che si vuole affermare. L'impressione è che la telenovela tra Gomez e l'Atalanta ci accompagnerà ancora a lungo.