Il Papu Gomez beccato dalle telecamere: canta l'inno della Juventus

Un sorridente Gomez è stato sorpreso a intonare l'inno della Juventus prima della partita. Il Papu è stato lasciato in panchina da Gasperini.

"Juuuuveeee, storia di un grande amoooreeee...". Prima che la scenda in campo allo Stadium la cantavano tutti, ai tempi in cui allo stadio ancora ci si poteva andare. Tifosi, e magari qualche giocatore bianconero. Normale: la carica per la partita che sta per cominciare si trova anche così.

Che a intonare l'inno della Juventus sia un calciatore avversario, beh, questo è decisamente insolito. E se il calciatore in questione è Alejandro Gomez, il Papu, da giorni sulla bocca di tutti per la vicenda che ha improvvisamente scosso l'ambiente dell' , l'eco mediatica della vicenda non può essere indifferente.

Prima della partita è accaduto proprio questo. All'Allianz Stadium parte come sempre l'inno della Juventus e per pura coincidenza le telecamere si spostano sul Papu, lasciato in panchina da Gasperini. E lo sorprendono mentre... canta la canzone, con un sorriso stampato in faccia e l'espressione divertita.

Altre squadre

Un video curioso, insolito, che sta già facendo il giro del web. E che comunque fa sognare solo in parte i tifosi della Juventus, se è vero che prima del match Fabio Paratici ha replicato con un secco "assolutamente no" alla possibilità di vedere il Papu a a gennaio.