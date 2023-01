Gollini al Napoli, Sirigu alla Fiorentina: è ufficiale

Pierluigi Gollini approda al Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Salvatore Sirigu si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo.

Pierluigi Gollini cambia di nuovo squadra: dopo aver trascorso la prima parte di stagione alla Fiorentina che in estate lo aveva prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, il portiere classe 1995 si trasferisce al Napoli con la stessa formula.

Compie la stessa strada ma in direzione opposta invece Salvatore Sirigu, che dopo sei mesi da secondo di Alex Meret lascia il Napoli e si accasa alla Fiorentina. Un trasferimento, questo, che avviene a titolo definitivo.

In questa stagione Gollini non è riuscito a imporsi in maglia viola e ha pagato qualche errore di troppo tra campionato e Conference League, vedendosi spesso preferito Terracciano al suo posto.

A Napoli, il portiere ex Atalanta farà da secondo a Meret autore fin qui di una stagione di primissimo livello.

Nessuna pretesa di titolarità invece per Sirigu, che approda a Firenze a 36 anni da compiere e dopo una prima parte di stagione senza aver mai disputato una gara con la maglia del Napoli.