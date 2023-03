Gollini attacca la Fiorentina: "Mi avevano fatto passare la voglia di giocare"

Sfogo del portiere contro l'ex squadra: "Mi sono sentito preso in giro". Poi la precisazione: "Massima riconoscenza".

Duro sfogo di Pierluigi Gollini al termine di Napoli-Atalanta, match nel quale il portiere classe 1995 è sceso in campo con i gradi di titolare per sopperire all'infortunio last minute di Meret.

L'ex portiere del Tottenham ha inscenato una grande prova al cospetto della sua ex squadra mantenendo inviolata la porta. Il modo perfetto per festeggiare il suo esordio in azzurro.

Al termine del match, Gollini si è presentato ai microfoni di 'DAZN' senza risparmiare parole dure nei confronti della Fiorentina, sua ultima squadra:

"Mi avevano fatto passare la voglia di giocare, mi sono sentito preso in giro. A Napoli ho ritrovato me stesso".

Con una Instagram Story pubblicata sul suo profilo, l'estremo difensore ha poi corretto il tiro.

Instagram

"Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese... Purtroppo le cose non sempre vanno come si spera, ho descritto un mio stato d'animo personale in un momento di vita, senza rancore e con massima riconoscenza verso chi ha creduto in me e mi ha supportato".

Gollini era approdato in viola lo scorso 9 luglio - sotto la regia dell'Atalanta e dopo il mancato riscatto da parte del Tottenham - con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La sua avventura in toscana, tuttavia, si è chiusa dopo appena sei mesi e 9 presenze complessive. Una parentesi decisamente da dimenticare, come traspare in maniera piuttosto evidente dalle sue parole.