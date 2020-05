Da "Golden Balls" all'ornitofobia: 10 cose che non sapevi su Beckham

I trionfi, il matrimonio, il numero di maglia al Real Madrid: 10 curiosità sull'ex rossonero David Beckham, che spegne 45 candeline.

1. DA RAGAZZO HA VINTO IL TROFEO SCOLASTICO "BOBBY CHARLTON"

Un successo che ha permesso a Beckham di essere notato dagli osservatori del . Il club nelle cui giovanili è entrato nel 1991, a 16 anni, e nel quale è rimasto fino all'estate del 2003.

2. DA GIOVANE HA PRESO LEZIONI PER MIGLIORARE L'ACCENTO INGLESE

Dall'accento cockney, ovvero dialettale e marcato tipico dei quartieri popolari di Londra, Beckham è passato a un accento posh, ovvero più elegante e ricercato. Il corso gli ha permesso di parlare in maniera più profonda ed eloquente.

3. SUA MOGLIE LO CHIAMA "GOLDEN BALLS"

Secondo Victoria, come lei stessa ha rivelato nel 2008 a una trasmissione televisiva inglese, il soprannome è in onore della capacità del marito di recuperare la propria reputazione dopo l'espulsione in - ai Mondiali del 1998.

4. PRIMO INGLESE ESPULSO DUE VOLTE, PRIMO CAPITANO DELL'INGHILTERRA ESPULSO

Beckham ha firmato pagine importanti con la maglia della nazionale inglese, ma anche due particolari record negativi: è stato infatti il primo inglese a ricevere due cartellini rossi ed è stato anche il primo capitano espulso. Celebre il rosso diretto rimediato ai Mondiali del 1998 nel big match contro l'Argentina per il fallo di reazione su SImeone, mentre la seconda volta nel 2005 è arrivata con un doppio giallo in occasione del match di qualificazione ai Mondiali tedeschi contro l' , circostanza in cui indossava la fascia di capitano.

5. HA IL NUMERO 99 TATUATO SUL MIGNOLO DESTRO

Un numeo non casuale, se è vero che si riferisce al momento più importante della sua carriera: nel 1999, infatti, Beckham ha vinto il Treble (Premier League, e la di contro il ) con il Manchester United, ha sposato Victoria ed è nato il figlio Brooklin.

6. È STATO IL PRIMO INGLESE A VINCERE IL CAMPIONATO IN 4 NAZIONI

Ha trionfato in Inghilterra con il Manchester United, in con il , negli con i Los Angeles Galaxy e in con il . Quando il ha vinto il campionato nel 2011, invece, lui se n'era già andato.

7. IL MATRIMONIO GLI È COSTATO 628.000 STERLINE

Matrimonio celebrato nel 1999, come detto, nelle settimane successive alla conquista del Treble con il Manchester United. Location: il Luttrellstown Castle, situato nella periferia di Dublino. Victoria indossava una corona tempestata di diamanti, lui un abito bianco avorio.

8. DOPO IL 7 ALLO UNITED HA SCELTO IL 23 AL REAL

David Beckham uguale numero 7. Un'associazione inscindibile. Eppure, quando si è trasferito dal Manchester United al Real Madrid, l'inglese ha scelto il numero 23, chiaro omaggio a Michael Jordan: il 7 era infatti di proprietà di un certo Raul.

9. SOFFRE DI ORNITOFOBIA

Che cos'è? La paura degli uccelli, semplicemente. Strano, bizzarro, ma verissimo. Come dire che anche un campione come lui, conosciuto e amato in tutto il mondo, può dimostrarsi vulnerabile negli ambiti più impensabili.

10. È STATO IL PRIMO BRITANNICO A GIOCARE 100 PARTITE IN CHAMPIONS

È entrato nel "club dei 100" nel 2006, in una gara vinta dal suo Real Madrid sulla Steaua Bucarest per 4-1. Dopo quella gara ne ha disputate altre 3 sempre col Real, quindi 2 col Milan e 2 col . Totale: 107, di cui 77 con il Manchester United.