Il goal in trasferta vale ancora doppio in Europa League? Il regolamento

Il regolamento dei goal in trasferta: gli articoli stilati per superare le fasi con andata e ritorno in caso dello stesso numero di reti segnate.

Nuovo anno, nuova fase ad eliminazione diretta in Europa. Insieme a Champions e Conference League, si gioca anche l'Europa League, con le sfide dei sedicesimi che aprono i turni post gironi. Grandi favorite e possibili outsider in lotta per un posto nella finalissima.

Un percorso lungo che parte dai playoff, o sedicesimi che dir si voglia, di febbraio. In campo Juventus e Roma per quanto riguarda la rappresentanza italiana, con risultati tra andata e ritorno fondamentali per accedere alla fase successiva in virtù della rivoluzione dell'UEFA.

COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITÀ DI GOAL TRA ANDATA E RITORNO?

Dall'annata 2021/2022 i goal in trasferta non valgono più doppio. La UEFA ha infatti deciso di abolire la vecchia regola che per decenni ha accompagnato i tifosi, aprendo alla possibilità di vedere molti più supplementari e rigori nelle due gare.

Se tra andata e ritorno i goal segnati dalle due squadre dovessero essere pari, non verrà più considerato il numero di reti segnate in trasferta, bensì sono necessari supplementari ed eventualmente rigori per accedere alla fase successiva.

IL REGOLAMENTO PER I MATCH DI ANDATA E RITORNO NELLE COMPETIZIONI UEFA

Articolo 18.05: La squadra che ha segnato il maggior numero di goal nelle due partite si qualifica per la fase successiva. In caso contrario, si applica l'articolo 20.

Articolo 20.01: Per le partite giocate con il sistema a eliminazione diretta, se le due squadre coinvolte in un pareggio segnano lo stesso numero di goal nelle due gare, al termine della gara di ritorno vengono giocati due tempi supplementari da 15 minuti. La squadra che segna più goal durante i tempi supplementari si qualifica per la fase successiva. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di goal o non vengono segnati goal durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinano quale squadra si qualifica per la fase successiva.

Articolo 20.02: Se sono necessari i tempi supplementari, c'è una pausa di cinque minuti tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei tempi supplementari. Di norma, i giocatori restano in campo durante questa pausa di cinque minuti, a discrezione dell'arbitro.

Articolo 20.03: I calci di rigore vengono effettuati secondo la procedura prevista dalle Regole di Gioco IFAB.

Articolo 20.04: Per garantire il rigoroso rispetto della procedura, l'arbitro è assistito dalla sua squadra, che annota anche il numero dei giocatori di ciascuna squadra che hanno tirato i calci di rigore.