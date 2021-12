Godin al passo d'addio col Cagliari: "A gennaio andrò sicuramente via"

Il Cagliari si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione tecnica: le parole del ds Capozucca avevano preannunciato grossi cambiamenti, puntualmente arrivati con la lista dei convocati per la trasferta contro la Juventus.

A sfidare i bianconeri all'Allianz Stadium non ci saranno Diego Godin e Martin Caceres, gli epurati della società sarda che non sta passando un bel momento dal punto di vista della classifica: proprio il difensore ex Inter ha espresso il suo pensiero, intercettato dai microfoni della radio uruguaiana 'Sport 890'.

"Non è successo nulla, in questo momento non posso parlare, mi piacerebbe raccontare tutti i dettagli ma finché non si completa la cessione non posso parlare. Non ho avuto nessun problema, né mancanza di rispetto né mancanza di personalità. Sono temi contrattuali e dell'attualità del Cagliari, che è in una situazione complicata, ma non da ora, ormai da anni".

Tante nubi e una sola certezza: durante la sessione invernale del calciomercato, Godin farà le valigie e saluterà la Sardegna.

"Si dicono tante cose ma quando arriverà il momento, capace che sia tra una settimana, dieci giorni, due settimane racconterò tutto. Se è certo che andrò via da Cagliari? Sì, sì, ho rinnovato il contratto un mese fa per fare un favore alla società, abbassandomi lo stipendio con la possibilità di andare via a gennaio. Perciò sì, sicuro".