GOAL Social Superstars 2002 analizza i post social più originali dei club su Tik Tok, Instagram, Twitter, e Facebook.

Non è più una questione che si limita al giorno della partita. I tifosi hanno voglia di calcio 24 ore su 24, 7 giorni su 7; sempre a portata di mano, in tasca, su uno schermo e nelle orecchie. I club hanno recepito questo messaggio e per questo la qualità dei social media è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.

In tutto il mondo, i nostri giornalisti e il nostro team social condividono continuamente ciò che questi club producono, mettendo in evidenza l'incredibile lavoro dei team social dal Brasile a Berlino, da Birmingham a Brisbane.

GOAL Social Superstars 2022 punta i riflettori sui post di questi club cha appaiono su Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook e altro ancora. Quelli che abbiamo condiviso con i nostri amici, con la famiglia e ora anche con voi, la fanbase globale di GOAL.

Ogni mese si potrà votare da una lista di cinque candidati dai quali eleggere il vincitore che poi andrà a giocarsi il primo posto assoluto al termine dell'anno.

Nel primo appuntamento abbiamo ammirato il mashup di Stranger Things fatto dal Flamengo, il Watford che è tornato a sorridere dopo la retrocessione e lo splendido lavoro in chiave sociale da parte della Roma per aiutare a ritrovare i bambini scomparsi nel mondo.

Di seguito le prossime cinque protagoniste...

IL BETIS BALLA CON LA CANZONE DI ROSALIA

La canzone di Rosalia "Despecha" è esplosa in Spagna e il team social del Betis ha pensato di invitare i giovani tifosi, gli ex giocatori, la mascotte e persino gli steward a ballarla all'Estadio Benito Villamarin.

PERCHE' CI PIACE

Questo è un modo davvero intelligente e semplice per riprendere ciò che è già diventato virale e trasformarlo in qualcosa con cui i tifosi possano interagire e divertirsi. Il risultato è assicurato.

Il video ritrae anche il Villamarin come un luogo davvero inclusivo e speciale dove poter guardare una partita di calcio e rafforza lo status del Betis come squadra.

Dove si possono comprare un paio di quegli occhiali da sole?

SAN PAOLO: GLI 'ANIME' PER PRESENTARE LA TERZA MAGLIA

Il San Paolo ha deciso di ricorrere all'impiego dei cartoni animati, ispirandosi a Capitan Tsubasa, per un annuncio importante e allo stesso tempo ricco di significato.

Ispirandosi al trionfo nella finale di Coppa Intercontinentale del 1992 contro il grande Barcellona a Tokyo, il San Paolo ha presentato la sua terza maglia in grande stile, con le immagini di quella vittoria seguite dalle parole di Raì, leggenda del club e protagonista di quello storico match.

PERCHE' CI PIACE

La parte iniziale del video è coinvolgente, con Raì incappucciato che si fa strada attraverso quello che sembra essere un ristorante giapponese. Ma la parte principale è senza dubbio la riproduzione in cartone animato delle fasi più importanti della partita, su tutti la doppietta vincente di Raì nella storica vittoria in rimonta del San Paolo sul Barcellona di 30 anni fa.

L'animazione del secondo goal - un calcio di punizione con palla che finisce all'angolino - è particolarmente d'impatto, con i giocatori del Barcellona raffigurati come giganti davanti ad un castello di pietra che Raì colpisce con la sua conclusione. Semplicemente, fantastico.

LA CREMONESE TORNA NEL FUTURO

La neopromossa Cremonese ha strappato un pareggio contro l'Atalanta in Serie A, a settembre, grazie al goal nel finale di Emanuele Valeri.

Ad impressionare, non è stato tanto il risultato in sé, ma il fatto che il team social del club ha scovato sugli spalti - durante i festeggiamenti dopo il goal - un sosia di Doc Brown di Ritorno al Futuro. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per restare in ambito social...

PERCHE' CI PIACE

Una pizzico di nostalgia e un ottimo esempio di come ci sia del potenziale virale in un filmato apparentemente senza grossi spunti; in questo caso, un uomo con lunghi capelli grigi fluenti sulla schiena e sui lati, viene immortalato mentre cammina apparentemente distaccato dai festeggiamenti.

La Cremonese ha 'incollato' la testa di Valeri sul corpo di Marty McFly. L'idea che muove il post è che Doc sia tornato nel futuro per aiutare i grigiorossi a raggiungere il pareggio.

E in effetti l'ignaro protagonista della clip non assomiglia nemmeno troppo al personaggio di Doc, ma l'idea rimane comunque brillante.

L'ANNUNCIO 'SENZA SENSO' DELL'AJAX

Decisamente singolare è il video con cui l'Ajax ha annunciato il rinnovo contrattuale del CEO Edwin van der Sar, colonna del club di Amsterdam sia da calciatore che da dirigente.

PERCHE' CI PIACE

Gli annunci via social da parte dei club, sono diventati un po' bizzarri negli ultimi anni, ma questa inclinazione rappresenta un'opportunità per ottenere più mi piace e retweet.

È sempre divertente vedere gli improvvisati tentativi di recitazione delle leggende del calcio e l'inquadratura finale riprende proprio il set di registrazione dal quale Van der Sar si allontana quasi stizzito.

IL 'SESTO SENSO' SOCIAL DEL BURNLEY

Se ci fosse un premio per il miglior annuncio dei nuovi acquisti, il Burnley se lo aggiudicherebbe a mani basse.

I Clarets hanno reagito alla retrocessione piazzando un importante numero di acquisti chiamati ​​ad essere protagonisti a Turf Moor. A livello social, il club ha annunciato i nuovi volti attraverso diversi video particolari i cui riferimenti hanno spaziato dalla WWE ai Simpsons, attirando reazioni e consensi da parte dei propri tifosi e non solo. La chicca finale, però, è quella relativa all'annuncio di Halil Dervisoglu, ufficializzato proprio l'ultimo giorno di mercato.

PERCHE' CI PIACE

È difficile sbagliare quando si fa un annuncio con un evidente riferimento ad un grande classico hollywoodiano.

Parafrasando il famoso e inquietante "Vedo la gente morta" di Cole Sear, il video corona la grande estate social del Burnley, e vede passare in rassegna tutti i colpi di mercato del club.

Date un aumento all'admin.