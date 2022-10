Goal olimpico in Conference League: Klynge del Silkeborg segna da corner

Il centrocampista classe 2000 batte il portiere dell’FCSB con una traiettoria che tradisce tutti.

Non capita tutti i giorni di segnare un goal in una competizione europea, figurarsi se questo arriva direttamente da calcio d’angolo. Non su azione derivante da corner, proprio direttamente da corner.

È ciò che è riuscito ad Andreas Klynge, centrocampista del Silkeborg, impegnato in Europa League sul campo dell’FCSB, la società rumena nata dalle ceneri della Steaua Bucarest.

Il classe 2000 ha calciato col destro un corner dalla sinistra che ha attraversato tutta la porta finendo in porta sul secondo palo, sorprendendo tutta la difesa e anche il portiere Tarnovanu, uscito a vuoto che ha persino protestato per un fallo subito.

Per Klynge si tratta del terzo gol stagionale, il secondo in Conference League. Il primo, ovviamente, su calcio d’angolo. Una volta nella vita….