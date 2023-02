Goal annullato alla Fiorentina, Bonucci contro Venuti: "Stai seduto"

Momenti di tensione sugli spalti dopo il goal annullato alla Fiorentina, Bonucci litiga a distanza con Venuti seduto in panchina.

Gara ricca di episodi quella vinta domenica sera dalla Juventus contro la Fiorentina. Due, infatti, le reti annullate dall'arbitro dopo revisione al VAR. Una per parte.

A fare discutere è stato soprattutto il goal del pareggio firmato da Castrovilli praticamente allo scadere, non convalidato per la posizione di fuorigioco di Ranieri.

Il difensore viola, pur non toccando direttamente il pallone, ha comunque impattato sull'azione entrando in contatto con Locatelli che peraltro reclamava anche per un presunto fallo dello stesso Ranieri.

Dopo le revisione al VAR, come detto, l'arbitro ha quindi deciso di annullare la rete.

Decisione assolutamente corretta a termini di regolamento ma che ha comunque scatenato le veementi proteste della panchina viola con Venuti tra i più accesi.

In un video che sta circolando sui social, infatti, si vede il terzino della Fiorentina inveire contro l'arbitro mentre poco più in alto, a qualche metro di distanza, è Bonucci a rispondergli con un'espressione molto chiara: "Stai seduto Venuti! Mettiti seduto".

La situazione per fortuna non è comunque degenerata, anche perché poco dopo l'arbitro ha fischiato la fine della gara.

Bonucci, fuori ormai da novembre per un infortunio muscolare, come avviene regolarmente allo 'Stadium' ha assistito alla partita seduto in tribuna proprio poco sopra la panchina della Juventus. Il suo rientro è previsto in occasione di Juventus-Nantes, gara di Europa League in programma giovedì.