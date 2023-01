Gnabry alla Fashion Week, Salihamidzic non ci sta: "E' da dilettanti"

L'attaccante del Bayern si è recato a Parigi tra le due gare di campionato. Salihamidzic non ci sta: "Il giorno libero va usato per riposare".

Il 2023 del Bayern Monaco è iniziato con il doppio pareggio Bundesliga: 1-1 sul campo del Lipsia e identico risultato anche alla prima stagionale all'Allianz Arena contro il Colonia.

Un avvio tutt'altro che scoppiettante quello dei bavaresi, sensibilmente avvicinati in classifica sia dall'Union Berlino, portatosi a -3, che dallo stesso Lipsia, distante quattro lunghezze dal primo posto.

Un approccio decisamente soft al nuovo anno che ha mandato su tutte le furie Hasan Salihamidžić, direttore sportivo del club.

A finire nel mirino del dirigente bosniaco è stato soprattutto Serge Gnabry che, a cavallo dei due match, ha trovato tempo ed energie per recarsi in quel di Parigi in occasione della Fashion Week svoltasi nella capitale francese. Decisione che, evidentemente, non è andata giù allo sporting director del club Campione di Germania.

"Questo è un comportamento da dilettanti - ha detto Salihamidzic all'agenzia di stampa tedesca 'Dpa' - È esattamente quello che non mi piace. Al Bayern Monaco non si va in giro quando si ha un giorno libero. Un giorno libero è pensato per riposare e per recuperare in vista della partita successiva".

Dopo l'assist confezionato per Choupo-Moting contro il Lipsia, l'ex Hoffenheim non ha brillato nella prima davanti al proprio pubblico contro il Colonia, al punto che Jules Nagelsmann l'ha sostituito all'intervallo - in favore di Coman - con la squadra sotto di un goal.