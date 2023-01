Gli esperimenti di Pioli non pagano: per il Milan sfuma il primo obiettivo stagionale

Difesa a tre, De Ketelaere centravanti e le tante rotazioni non hanno fornito risposte confortanti: sfuma il primo obiettivo stagionale.

E' il palcoscenico della Coppa Italia a regalare la prima grande delusione stagionale al Milan. I rossoneri salutano la competizione agli ottavi di finale, eliminati ai tempi supplementari da uno strepitoso Torino che - nonostante il rosso a Djidji - ha trovato forze ed energie per spingere la partita oltre al novantesimo, prima di piazzare la zampata risolutrice grazie ad Adopo.

Tutto vero a San Siro. Sono proprio i Campioni d'Italia la prima grande esclusa della manifestazione, dopo che soltanto ventiquattro ore prima anche l'Inter aveva visto i fantasmi contro il Parma. Una pagina per certi versi storica, perché erano quattordici anni che il Diavolo non veniva estromesso a questo punto del torneo.

Per il terzo anno consecutivo - nonché quarta volta nelle ultime cinque edizioni - i rossoneri sono stati costretti a giocarsi il proprio destino ai tempi supplementari per staccare il pass che schiude le porte dei quarti di finale.

Questa volta, però, non è bastato nemmeno l'extratime per dare ragione alla squadra di Stefano Pioli. E gli interrogativi nella testa del tecnico emiliano si infittiscono.

Il contesto della Coppa Italia, si sa, è da sempre terreno fertile per due temi chiave come turnover ed esperimenti. E l'allenatore del Milan, in tal senso, non ha perso occasione per mettere mano all'assetto tattico dei suoi.

Davanti al pubblico di casa, i diciannove volte scudettati sono scesi in campo sulle note di un 3-5-2 decisamente inedito e tutto da collaudare, con Charles De Ketelaere - osservato speciale - a interpretare il ruolo di riferimento offensivo.

Per il belga un paio di fiammate, e poco altro, soprattutto nel primo tempo. Poi il classe 2001 - rimasto in campo per tutti i 120' - si è gradualmente eclissato finendo fuori dai radar, denotando ancora diverse difficoltà lungo il percorso d'inserimento nel calcio italiano.

Difficoltà riscontrate anche dal pacchetto arretrato a tre, formato da Kalulu, Gabbia e Tomori, alle prese con un sistema di gioco evidentemente ancora tutto da assimilare.

Eccezion fatta per Tonali - il migliore dei suoi - non hanno convinto del tutto nemmeno le prove offerte dai vari Dest, Vranckx e Saelemaekers. Tasselli apparsi sottotono e che hanno spinto Pioli a chiudere momentaneamente il laboratorio degli esperimenti, ridisegnando completamente la squadra nella ripresa con gli ingressi di Leao, Giroud e Theo Hernandez, prodromici al ripristino del vecchio e caro 4-2-3-1.

Nemmeno l'usato sicuro però - e un Toro ridotto in 10 dal 70' - ha pagato i dividendi in una notte troppo brutta per essere vera, sfociata in incubo a tutto tondo sul blitz di Adopo a sei minuti dai calci di rigore. Una vera e propria sentenza.

E in casa Milan risuona un altro campanello d'allarme dopo la rimonta subìta in campionato contro la Roma. Il tutto a poco meno di una settimana da un'altra notte nella quale sarà vietato sbagliare: la Supercoppa italiana contro l'Inter, in programma a Riyadh il prossimo 18 gennaio.

Prima di quell'appuntamento guai a rilassarsi. Il calendario propone infatti l'insidiosa trasferta sul campo di un Lecce in salute. Altra materia da maneggiare con estrema cautela.