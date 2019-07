Il Gladbach piazza il colpo Marcus Thuram: 12 milioni di euro, è il figlio di Lilian

Il Borussia Mönchengladbach ufficializza l'acquisto di Marcus Thuram: il classe 1997, pagato 12 milioni di euro, è il figlio dell'ex Juve Lilian.

Un figlio d'arte arriva in . Il Mönchengladbach ha ufficializzato l'arrivo dal di Marcus Thuram: è il figlio del difensore ex Lilian Thuram.

Il classe 1997, di ruolo ala sinistra, è passato ai 'Fohlen' per 12 milioni di euro, dopo una stagione da 13 goal in 38 presenze tra e coppe nazionali. Ha anche partecipato all'Europeo Under 21 con la .

Al Borussia-Park indosserà la maglia numero 10 e sarà a disposizione del nuovo tecnico Marco Rose, appena arrivato dal Red Bull per sostituire Dieter Hecking.

Marcus Thuram è nato a , dove il padre giocava nel 1997 e dove è stato dal 1996 al 2001, prima di passare alla Juventus e rimanerci per 5 anni.

L'ex difensore bianconero ha anche un altro figlio, Képhren, classe 2001 e appena passato dal al dopo aver esordito anche in .

Se il più piccolo dei Thuram vestirà rossonero, Marcus, il più grande, vestirà un altro bianconero, anche se diverso da quello che il padre Lilian ha portato per cinque stagioni da protagonista.