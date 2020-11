Il Gladbach spaventa l'Inter: poker allo Schalke, 18 goal nelle ultime 5 partite

La squadra di Marco Rose ha collezionato un'altra vittoria roboante. Secondo poker consecutivo, imbattuto in casa in stagiione.

Il miglior attacco della dopo quattro giornate. La squadra che, a sorpresa, ha prima bloccato e poi messo in coda e . Il Mönchengladbach si è goduto il momento di gloria nella due-giorni europea e in , a tre giorni dalla sfida decisiva contro i nerazzurri, si conferma in un grande stato di forma.

La squadra di Marco Rose si è sbarazzata dello 04 senza troppo sforzo, grazie a una super prestazione di Florian Neuhaus, autore del goal che ha aperto le marcature e poi dell'assist per Wendt, che ha risposto subito al pareggio provvisorio di Raman. Nel secondo tempo Thuram e Wolf hanno poi dilagato, fissando il punteggio finale sul 4-1.

Si tratta del secondo poker settimanale dei Fohlen dopo quello contro lo Donetsk in Champions League. In generale i numeri del Gladbach in questo mese di novembre sono da urlo: in cinque partite giocate, ha segnato 18 goal complessivi. Con dieci marcatori diversi. Testimonianza di un gruppo che sa trovare soluzioni e goal. Uniche marcature multiple di Wendt (due), Neuhaus (due), Pléa (tre) e Stindl (quattro).

La squadra di Rose non ha perso smalto, nonostante abbia dovuto fare i conti anche con diverse defezioni, come quella di un giocatore fondamentale come l'infortunato Hofmann, che salterà la sfida con i nerazzurri. O Pléa, che ha fatto i conti con il Covid-19, al pari di Bensebaini. O di Zakaria, appena rientrato dopo un lungo stop.

Al netto di un paio di passi falsi a livello di risultato contro Leverkusen e in Bundesliga, il Borussia sembra essere una delle squadre più in forma sul panorama europeo e in Champions League gode di grande fiducia. Alla sfida con l'Inter, Thuram e compagni arrivano sulla cresta dell'onda. Per i nerazzurri uscire dal Borussia-Park con una vittoria rischia di diventare un'impresa.