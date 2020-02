Giuseppe Rossi in MLS: pronto un contratto col Real Salt Lake

Dopo mesi di inattività, Giuseppe Rossi torna in pista: si sta allenando col Real Salt Lake, che ha deciso di metterlo sotto contratto.

Giuseppe Rossi ci riprova. Dopo aver sognato un ritorno al , che ha però deciso di non concedergli un contratto, Pepito torna a casa. Nei 'suoi' , in . Dove il ha accettato di accoglierlo nella sua rosa.

Solo le visite mediche separano Rossi dal ritorno in campo. Intanto, l'ex attaccante di , e si sta già allenando con il Real Salt Lake e, anzi, nella notte è già sceso in campo per disputare lo spezzone finale di un'amichevole precampionato (la MLS prenderà il via sabato) contro i Phoenix Rising.

67’ - The first change of the night for #RSL:



Rossi 🔁 Kreilach



1-3 | @visittucsoncup — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 23, 2020

23 minuti totali per Pepito, entrato in campo al 67' per rimpiazzare Kreilach. Il Real Salt Lake ha perso per 3-2, ma per l'attaccante italo-americano si è trattato del rientro in campo dopo mesi e mesi di inattività.

A meno di sorprese, nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni arriverà anche un contratto ufficiale per Rossi. L'ex viola sta convincendo negli allenamenti e il club dello Utah ha deciso di dargli fiducia. A 33 anni appena compiuti, Pepito sta per tornare a sentirsi un calciatore a tutti gli effetti.