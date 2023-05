Mano pesante del Giudice Sportivo per Pinamonti e Quagliata: due giornate di squalifica

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 32° turno: due giornate a Pinamonti e Quagliata, fermati anche Kyriakopoulos, Lopez e Romagnoli.

Il 32° turno di Serie A è ufficialmente andato in archivio, in vista di quello infrasettimanale che potrebbe regalare al Napoli l'aritmetica certezza dello Scudetto: non potranno prendervi parte né Andrea Pinamonti né Giacomo Quagliata.

Entrambi sono stati squalificati per due giornate e dunque, oltre ai match rispettivamente contro Lazio e Milan, non potranno essere impiegati nemmeno nel weekend in Sassuolo-Bologna e Cremonese-Spezia.

Pinamonti fermato "per avere, al 29° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto ad alta voce un epiteto ingiurioso al Direttore di gara", nello specifico Dionisi, che non ha esitato a mandarlo anzitempo sotto la doccia.

Questo, invece, il motivo del provvedimento nei confronti di Quagliata: "per avere, al 17° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al petto un calciatore della squadra avversaria", ingenuità costata carissima.

A completare il quadro degli squalificati troviamo anche Georgios Kyriakopoulos, Maxime Lopez e Alessio Romagnoli, tutti fermati per un turno avendo ricevuto un'ammonizione in stato di diffida.