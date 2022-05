Giroud: "Il Milan la scelta giusta, Maldini la figura che mancava in società"

Olivier Giroud racconta il suo approccio con il calcio italiano. In un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Equipe, il centravanti del Milan ha parlato del suo approdo in rossonero.

"Ero vicino a firmare per l'Inter... ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare un po', essere paziente e nel frattempo ho vinto la Champions League (con il Chelsea nel 2021). Conoscevo la Premier League, anche se è il campionato più difficile, da 15 anni. Quando ho parlato con il mio agente, non mi vedevo in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Quindi Milano è stata la ciliegina sulla torta".

Per l'attaccante il segreto di questo Milan è la presenza in società di una figura di riferimento come Paolo Maldini.

"Mi ha fatto male vedere il club in questa situazione con la Juventus molto avanti. A mio modesto parere, quando il Milan non era competitivo, c'era una persona che mancava al club, e quella persona si è rivelata essere Paolo Maldini. È un manager ultra-presente, è lì ogni giorno agli allenamenti, questo significa che l'allenatore sta facendo il suo lavoro, ma anche la direzione è lì a guardare.

Questa è un'istituzione, nulla è lasciato al caso. Infatti, un giocatore non può dire che non gioca perché non piace all'allenatore. Se è bravo in allenamento e competitivo, l'allenatore lo vede. E per me questa è una grande cosa, perché mi alleno come gioco, al 100%".

Importante per Giroud anche il rapporto con Pioli, con il quale l'intesa è stata immediata.

"Non lo conoscevo molto bene, ma dalla nostra prima telefonata ho capito che avrebbe funzionato. Fa lavorare bene la sua squadra tatticamente. È anche un manager che sa come ottenere il meglio dai suoi giocatori. Il modo in cui ci parla non potrebbe essere più chiaro.

Quando si esprime, viene dal cuore, dal profondo di se stesso. Tutto quello che dice, lo dice con sincerità. Mi ricorda la grinta che René Girard voleva inculcarci a Montpellier. Mi sono sempre piaciuti gli allenatori che sono emotivi, non era il caso di Wenger che aveva innumerevoli altre qualità"