Duello per Giroud: accordo con la Lazio, ma l'Inter ci riprova

La Lazio ha l'accordo con Giroud e il Chelsea, ma l'Inter cerca una punta e tenta di tornare in extremis sul francese.

Olivier Giroud alla . Questo è lo scenario che potrebbe dipingersi sul 'gong' del mercato, coi biancocelesti piombati prepotentemente sul centravanti del .

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui, addirittura, il club biancoceleste ha già trovato un'intesa con quello inglese. E non solo: anche con il giocatore si è già raggiunto un accordo. Affiancandosi di fatto all' , che dopo il corposo tentativo delle ultime settimane e la necessità di Conte di avere in rosa un vice-Lukaku ha provato a reinserirsi dopo aver virato su Slimani .

Il trasferimento di Giroud a , sponda Lazio, dipende soprattutto da un'altra operazione: quella che potrebbe portare Dries Mertens, un altro che come il francese andrà in scadenza al termine della stagione, a lasciare il per approdare alla corte di Lampard. Nonostante il belga pare voler restare in azzurro.

Un incastro chiaro e definito: il Chelsea ha accettato da tempo di lasciar partire Giroud, ma prima vuole cautelarsi prendendo un altro attaccante. E dunque, nel caso Mertens o chi per lui arrivi a Londra, il via libera per Giroud sarebbe pressoché automatico.

Per quanto riguarda l' Inter, invece, il pressing su Giroud si era pesantemente raffreddato ma nelle ultime ore è stato fatto un nuovo tentativo. Per l'ex , insomma, la Lazio è avanti con i nerazzurri in agguato.