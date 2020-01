Inter, Slimani ultima idea per l'attacco: è del Leicester, in prestito al Monaco

L'Inter cerca un attaccante e dopo aver incassato il 'no' di Pandev pensa a Slimani: l'algerino è attualmente in prestito al Monaco.

Islam Slimani per l' ? Secondo 'Sky Sport', l'algerino è l'ultima idea per l'attacco nerazzurro. Di proprietà del , è attualmente in prestito al .

Il classe 1988 sta vivendo una stagione importante nel principato, dove ha già messo a segno 7 reti in 14 presenze, di cui 12 da titolare. Su di lui c'è anche la concorrenza del .

Dopo aver segnato molto allo Lisbona, l'attaccante ha faticato a imporsi in Premier League tra Leicester e . Le 'Foxes' sono ancora proprietarie del cartellino dell'algerino, per cui hanno sborsato oltre 30 milioni di euro nel 2016.

Lo scorso anno ha giocato al , vivendo un'annata abbastanza deludente. L'ha riscattata vincendo la Coppa d'Africa con l' . E ora vuole provare il grande salto con l'Inter, che ha ricevuto il 'no' del per Pandev.