Giroud in dubbio per Tottenham-Milan: il francese ha la febbre

Il francese rischia di non poter scendere in campo durante Tottenham-Milan: al suo posto giocherebbe Origi.

Una pessima notizia dietro l'altra per il Milan, reduce dal brutto k.o. maturato al 'Franchi' contro la Fiorentina che l'ha fatto scivolare al quinto posto: Olivier Giroud rischia di non essere a disposizione di Pioli per la trasferta sul campo del Tottenham, in programma mercoledì sera.

L'attaccante transalpino ha la febbre e la sua presenza in un match così fondamentale per la stagione rossonera è da considerarsi in forte dubbio: in caso di forfait, a sostituirlo ci sarebbe Divock Origi.

Non Zlatan Ibrahimovic che, come noto, non fa parte della lista presentata dal Milan all'UEFA per la fase ad eliminazione diretta: ci sarà eccome, invece, Mike Maignan, ufficialmente reintegrato al posto di Tatarusanu dopo il lungo infortunio al polpaccio.

Il Milan dovrà difendere l'1-0 conquistato a San Siro nella gara d'andata, decisa da una rete di Brahim Diaz (fermo ai box) in apertura: non sarà comunque facile al cospetto della squadra di Antonio Conte, vogliosa di ribaltare la situazione per volare tra le migliori otto di Champions League.

La speranza dei tifosi meneghini è che Giroud, alla fine, riesca a superare questo stato febbricitante e a posizionarsi regolarmente al proprio posto in avanti, supportato da Krunic e Leão sulla trequarti.