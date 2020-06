Giroud felice al Chelsea: "Potevo andarmene, Dio ha voluto che restassi"

Accostato a più riprese a Inter e Lazio, Olivier Giroud svela: “A gennaio potevo lasciare il Chelsea, Dio ha voluto che restassi qui”.

Quello di Olivier Giroud è un nome che negli ultimi mesi è stato spessissimo accostato a quello di club italiani. A gennaio si è parlato per giorni di un suo possibile approdo all’ e poi dell’inserimento di una pronta a chiudere tanto nella finestra invernale di calciomercato, quanto in quella estiva.

Il direttore sportivo della compagine capitolina, Igli Tare, parlando ai microfoni di Sky ha spiegato come effettivamente abbia provato a chiudere l’operazione.

“Non l’ho mai nascosto, negli ultimi giorni di mercato abbiamo provato fino alla fine a portare Giroud a . E’ un giocatore di 33 anni, ma ancora integro, forte e in possesso di una grande esperienza internazionale. L’ho conosciuto, c’è stato un incontro piacevole, sarebbe stato un grande acquisto, ma la sua priorità è sempre stata restare a Londra dove vive la sua famiglia”.

L’attaccante francese, non solo non è approdato in , ma recentemente il contratto che lo lega ai Blues è stato rinnovato fino al 2021.

Lo stesso Giroud, parlando ai canali ufficiali del , si è detto felice di essere rimasto nel club londinese.

“Ho sempre ripagato la fiducia che l’allenatore ha riposto in me, per questo il club mi ha offerto la possibilità di prolungare la mia avventura al Chelsea. Inoltre, con tutto quello che si è venuto a creare con l’emergenza Coronavirus, non me la sentivo di spostare la mia famiglia all’estero. Quando ho ricevuto la proposta ho accettato subito, a me piace stare qui”.

L’attaccante campione del mondo ha ammesso di essere stato vicino all’addio al Chelsea a gennaio.