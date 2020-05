Giroud-Chelsea, è rinnovo: esercitata l'opzione fino al 2021

A gennaio la sua nuova sfida sembrava potesse essere in , invece Olivier Giroud è rimasto al . E lo farà fino al 2021, come annunciato dai Blues sul proprio sito.

Esercitata l'opzione per il rinnovo del francese, passato in pochi mesi da esubero a 'cocco' di Lampard. A tal punto da giungere al prolungamento del contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno.

"Sono felice di continuare la mia avventura al Chelsea. Non vedo l'ora di tornare a giocare coi miei compagni di squadra e di indossare di nuovo questa maglia. Soprattutto di fronte ai nostri tifosi in uno Stamford Bridge pieno".

Le piste che portavano ad e , squadre sfiorate da Giroud nel mercato invernale, cadono. Per la gioia di Lampard.

"Ha grandi qualità per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo, non solo con il suo talento, ma come esempio per i più giovani. Sono molto contento che resti anche nella prossima stagione".