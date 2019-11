Porto, gioia Casillas: torna ad allenarsi a 6 mesi dall'infarto

Il Porto ha ritrovato Iker Casillas sul campo d'allenamento: lo spagnolo è tornato sui campi dopo oltre 6 mesi di inattività a causa dell'infarto.

L'1 maggio scorso Iker Casillas aveva attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita: era stato vittima di un infarto. Sei mesi dopo, l'incubo sembra finito, perché il portiere spagnolo è tornato sui campi d'allenamento.

Un indizio lo ha dato lo stesso ex numero 1 del sul proprio profilo Twitter, postando una foto della sue scarpe da gioco con una scritta che lascia poco spazio agli equivoci:

"6 mesi e 3 giorni che stavate nell'armadietto..."

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

6 mesi e 3 giorni, tempo passato da quel maledetto primo maggio. Da allora Casillas ha sempre dichiarato di voler continuare a giocare e volersi ritirare soltanto quando non se la sarebbe più sentita.

La sua forza di volontà ha trovato una prima vittoria oggi, quando, come riporta 'As', il portiere è rimasto sui campi d'allenamento per circa 20-25 minuti svolgendo esercizi da solo. Un primo passo verso il sogno del ritorno in campo, in attesa dell'ok dei medici.