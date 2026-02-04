Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: data, orario della cerimonia d'apertura e dove vederla in tv e streaming

L'attesa sta davvero per finire, conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un grande evento sportivo che sarà protagonista in Italia nelle due settimane centrali di febbraio.

Come da tradizione, ci sarà una grande cerimonia d'apertura che inaugurerà i Giochi Olimpici; si svolgerà a San Siro anche se per la prima volta la cerimonia d'apertura supererà i confini dello stadio e coinvolgerà contemporaneamente due città.

Il momento clou sarà l'accensione di due bracieri Olimpici: uno a Milano, presso l’iconico Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona.

La data della cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 prenderanno il via venerdì 6 febbraio; questa la data in cui ci sarà la cerimonia inaugurale. L'evento durerà fino a domenica 22 febbraio, quando ci sarà la cerimonia di chiusura.

A che ora inizia la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

Per quanto riguarda invece l'orario in cui inizierà la cerimonia dei Giochi Olimpici, l'evento si aprirà alle ore 20 allo Stadio San Siro. La Cerimonia di Apertura si svolgerà in modo simultaneo, con eventi e sfilate degli atleti e delle atlete anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo.

Dove vedere in tv la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali

In Italia, i diritti dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 appartengono a Warner Bros Discovery e RAI. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali RAI. La cerimonia inaugurale andrà in o nda su Rai 1. Si potrà vedere l'inaugurazione anche facendo l'abbonamento a Eurosport, canale disponibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, visibili in tv scaricando l'app ufficiale su Smart TV.

Diretta streaming della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici

Sarà possibile seguire in diretta streaming la cerimonia d'apertura gratis su Rai Play o su Europort, tramite abbonamento.