Gilardino torna al Genoa: è il nuovo allenatore della Primavera

Il Genoa ha affidato ad Alberto Gilardino la panchina della squadra Primavera: l'ex attaccante è reduce dall'esperienza al Siena.

Dal campo alla panchina, con la stessa fame e l'obiettivo di dare più del massimo: Alberto Gilardino non ha di certo perso la sua verve, nemmeno ora che di mestiere fa l'allenatore.

Di questa caratteristica deve essersi ricordato il Genoa, che gli ha affidato la panchina della formazione Primavera in sostituzione di Luca Chiappino, dopo il sedicesimo posto che ha decretato la retrocessione del 'Grifone' nel campionato di Primavera 2.

"Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister!".

Gilardino, come sottolineato nel comunicato emesso dalla società ligure, ebbe modo di giocare in maglia rossoblù in due diversi periodi: il primo dal gennaio all'agosto 2012, il secondo nella stagione 2013/2014, chiusa con ben 15 reti realizzate in campionato.

Per Gilardino si tratta della quarta esperienza da tecnico, dopo quelle con Rezzato, Pro Vercelli e Siena: in Toscana era stato esonerato il 24 ottobre 2021 nonostante il momentaneo sesto posto in classifica nel girone B.