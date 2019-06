Gilardino consiglia Cutrone: "Farebbe bene a lasciare il Milan"

Il futuro di Patrick Cutrone sembra sempre più lontano dal . La società rossonera qualche giorno fa ha confermato a Donato Orgnoni, procuratore dell'attaccante, che a fronte di una buona offerta può partire e lasciare Milano.

Oggi Alberto Gilardino, che con il Milan ha vinto una , ha consigliato a sorpresa a Cutrone di partire. Queste le parole alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Quest’anno si è migliorato e può già fare tutto, esterno, seconda punta o centrale per come attacca la profondità. È giovane e costa già caro, ma io un pensiero ce lo farei".

Alberto Gilardino commenta anche la situazione dell'altro attaccante del Milan, Piatek.

"Chi fa trenta goal in deve essere giustamente esaltato. Attacca la porta come me, Giampaolo può essere la svolta definitiva della sua carriera. Ha aiutato Quagliarella a diventare capocannoniere, ha valorizzato tutti gli altri, da Zapata, a Schick a Caprari. Con lui Piatek può entrare nel giro dei centravanti più forti d’Europa".