Giappone a valanga: vittoria per 14-0 contro la Mongolia!

Successo roboante del Giappone nelle qualificazioni mondiali asiatiche: gli 'italiani' Yoshida e Tomiyasu asfaltano 14-0 la Mongolia a domicilio.

Le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2022, regalano un tabellino da capogiro. Merito del Giappone, capace di travolgere 14-0 la Mongolia a domicilio.

Una gara senza storia, dove i nipponici del bolognese Takehiro Tomiyasu e del sampdoriano Maya Yoshida - entrambi titolarissimi nella difesa schierata dal commissario tecnico Moriyasu, hanno letteralmente preso a pallate gli avversari.

La clamorosa goleada giapponese vede nell'attaccante Osako, autore di una tripletta, il mattatore del match; alla festa del goal andata in scena in Mongolia, si sono inoltre iscritti Minamino, Kamada, Morita, Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2) e Asano, mentre il goal del provvisorio 0-5 (parziale del primo tempo) è stato frutto di un'autorete di Tuya.

Con questo roboante successo, il Giappone consolida il primato del Gruppo F delle qualificazioni mondiali a punteggio pieno: 15 punti in 5 partite, 27 goal fatti e zero subiti. Per la povera Mongolia, ultimo posto con 3 punti in 7 gare.