Giappone-Cile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Giappone e Cile si affrontano nel loro match d’esordio di Copa America: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Inizia la Copa America di e . Le due compagini impegnate nel Gruppo C, lo stesso di e , si affrontano nella loro prima uscita nella competizione e lo fanno sapendo che in palio ci sono subito punti importanti per la qualificazione al prossimo turno, visto che il loro girone è sulla carta uno dei più equilibrati in assoluto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La compagine nipponica si presenta al torneo da squadra invitata. Come ormai consuetudine infatti, la CONMEBOL, alla quale aderiscono dieci Federazioni, ha aggiunto due squadre alla lista delle partecipanti, per arrivare a quota 12 squadre e tra esse c’è proprio il Giappone al pari del , ovvero le due finaliste della Coppa d’Asia.

Il Cile invece, partecipa alla manifestazione da detentrice del trofeo, visto che si è imposta sia nel 2015 che nel 2016 (l’edizione del Centenario).

Per il Giappone, che punta su una formazione estremamente giovane che strizza l'occhio a Tokyo 2020, si tratta della seconda partecipazione in assoluto dopo quella del 1999 (all’epoca uscì al primo turno classificandosi ultimo in un girone completato da , e Perù), per la Roja è invece la partecipazione numero 39.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Giappone-Cile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GIAPPONE-CILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Giappone-Cile DATA 18 giugno 2019, 1.00 DOVE Estadio do Morumbi, San Paolo ARBITRO Mario Diaz de Vivar (Paraguay) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO GIAPPONE-CILE

La sfida che vedrà protagoniste Giappone e Cile si disputerà all’Estadio do Morumbi di San Paolo martedì 18 giugno. Calcio d’inizio programmato all’1.00 italiana, a dirigere la contesa sarà l’arbitro paraguaiano Mario Diaz de Vivar.

Come tutta la Copa America, anche Giappone-Cile sarà un’esclusiva DAZN. Il match sarà quindi visibile su smart attraverso l’apposita app, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Altri dispositivi da poter usare in alternativa sono Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Telecronaca dell'evento affidata ad Alberto Santi.

Essendo trasmessa in da DAZN, Giappone-Cile potrà ovviamente potrà essere seguita su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Dopo il triplice fischio finale, sarà possibile rivedere la gara nella sua interezza o semplicemente gli highlights on demand.

GIAPPONE (3-4-3): Kawashima; Tomiyasu, Ueda, Itakura; Abe, Miyoshi, Shibasaki, Nakajima; Kubo, Okazaki, Maeda.

CILE (4-2-3-1): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pavez; Fuenzalida, Vidal, Vargas; Castillo.