Giannis Konstantelias: il talentino greco accostato a Messi e Neymar

Il 18enne ha una lunga lista di club, tra cui Barcellona e Chelsea, che monitorano i suoi progressi in vista della prossima annata.

È passato molto tempo da quando il calcio greco ha fatto emergere un giocatore con le caratteristiche alla Lionel Messi. Quando il giornalista locale Stavros Kolkas è andato a vedere l'Under 19 del PAOK contro il Larissa nella loro gara di apertura della stagione a settembre, non riusciva a credere a quello che stesse vedendo.

"Il PAOK ha un clone di Messi nella sua accademia" ha detto alla stazione radio Alpha 98.9. "L'altro giorno contro il Larissa è entrato nell'intervallo, sullo 0-0. Ha segnato due goal, ha fornito due assist e il PAOK ha vinto 5-0". Il giocatore che ha impressionato così tanto Kolkas è stato il regista Giannis Konstantelias.

All'epoca, appena 17enne, era chiaro a Kolkas allora ciò che è stato chiaro a chiunque abbia visto Konstantelias giocare negli ultimi anni: è un talento molto, molto speciale. Si dà il caso che Konstantelias avrebbe potuto anche, se le cose fossero andate diversamente, imparare a stretto contatto con Messi al Barcellona, ​​dopo aver trascorso del tempo sotto osservazione presso l'accademia La Masia del club nel 2018.

Il Barça è rimasto impressionato da ciò che ha visto, con alcuni rapporti che suggerivano che fosser disposti a pagare circa 1 milione di euro per acquistare l'adolescente, ma un accordo con il PAOK, alla fine, non è stato trovato. Ciò potrebbe aver giovato a Konstantelias, che nonostante abbia compiuto solo 18 anni a maggio ha già tre presenze nella prima squadra del PAOK alle spalle, ed essendo stato in prima squadra per gran parte della campagna 2020-21, dovrebbe alzare l'asticella nella prossima annata.

L'adolescente ha imparato a giocare per le strade di Volos, a circa 200 chilometri dalla sua attuale casa a Salonicco. "Non ho guardato molto il calcio crescendo, ho solo giocato nei parchi e nelle strade con i miei amici" ha detto Konstantelias a Goal in un'intervista esclusiva. "È così che mi sono innamorato del calcio. Giocare in quell'ambiente urbano per bambini ti aiuta a essere creativo. Il mio stile è creativo, altamente tecnico e cerco sempre di portare qualcosa in più".

"Alla fine ho pensato che forse potevo farlo per vivere o per il resto della mia vita professionale". Anche prima di attirare l'attenzione del PAOK all'età di 11 anni, era chiaro che Konstantelias aveva qualcosa di speciale, con i suoi primi passi nel calcio fatti nel club locale Agia Paraskevi. "Un giocatore del genere non emerge tutti i giorni. Nemmeno ogni 50 anni", ha detto a Sportdog Alexandros Malakasiotis, il capo dell'accademia di Agia Pareskevi. "Ha dei doni, che sono unici. Abbiamo avuto il piacere di vedere Konstantelias crescere qui. È partito presto, ma si è distinto. Per me è un fenomeno. Basta vedere come passa il pallone e si muove nello spazio e capirai di cosa si tratta. Quando va faccia a faccia, è come guardare Neymar".

Questo paragone con Neymar è quello che fa anche lo stesso Konstantelias, che dice: "È la mia più grande influenza nel gioco moderno. Mi sento più attratto dal suo stile di gioco che da chiunque altro".

Dopo essere passato al PAOK nel 2013, Konstantelias si è fatto strada tra le varie squadre di fascia d'età sia a livello di club che a livello internazionale, attirando l'attenzione di numerosi tra i migliori club europei lungo la strada come numero 10.

Oltre al Barça, è noto che sia l'Ajax che i Rangers lo hanno osservato a lungo, mentre il Chelsea credeva di essersi assicurato Konstantelias prima che firmasse un nuovo contratto al PAOK fino al 2024. I Blues erano così fiduciosi di ingaggiarlo che stavano già preparando un percorso di prestito per Konstantelias in Belgio o nei Paesi Bassi prima di trasferirsi definitivamente a Stamford Bridge.

Si parlava anche dell'interesse per l'Atletico Madrid. Il PAOK, per quel che vale, ha dimostrato ai suoi talenti accademici che c'è un percorso verso i ranghi senior dopo la stagione rivoluzionaria di Christos Tzolis nel 2020-21. L'attaccante diciannovenne ha segnato 16 goal e fornito 10 assist per la prima squadra del PAOK la scorsa stagione, con le sue prestazioni che gli hanno fatto guadagnare sguardi ammirati da Manchester United e Borussia Dortmund. "Per me, vedere Christos così in alto mi mostra il percorso per la prossima stagione" dice Konstantelias. "È positivo che abbiamo la possibilità di giocare ed essere parte della prima squadra, per dimostrare che abbiamo le carte in regola per conquistare nuovi passi della nostra storia. Vogliamo tutti cogliere questa opportunità. Siamo cresciuti tutti nello stesso ambiente e c'è voluto molto lavoro per raggiungere questa fase. Il lavoro è stato importantissimo in accademia nel corso degli anni e si vedrà in prima squadra".

E il futuro di Konstantelias?

"Voglio essere il migliore nella mia prossima partita o sessione di allenamento. Voglio anche godermi quello che sto facendo e continuare ad amarlo, divertendomi a giocare. In Grecia, in generale, guardiamo molto la Champions League e guardiamo i primi cinque campionati. Mi sento più vicino alla Liga, perché c'è molta più creatività e il campionato è più tecnico in cui puoi essere libero".

Questa potrebbe essere una buona notizia per il Barcellona, qualora se dovessero riaccendere il loro interesse per l'adolescente greco che gioca come Messi e Neymar. Ma indipendentemente dal suo prossimo passo, il futuro sembra molto luminoso per il giocatore più talentuoso degli ultimi anni in terra ellenica.