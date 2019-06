Giamaica-Italia Femminile in tv e streaming: dove vederla

Seconda gara per l'Italia Femminile ai Mondiali di Francia: dopo la vittoria all'esordio sull'Australia, ecco la sfida alla Giamaica.

Chi ben comincia è a metà dell'opera: se questo detto ha fonte di verità, allora l'avventura dell' Femminile ai Mondiali si appresta a essere entusiasmante, magari al di sopra delle aspettative sorte alla vigilia.

Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno sconfitto la più quotata : rimonta firmata Barbara Bonansea, autrice della doppietta che ha steso le 'Matildas' con l'ultimo goal arrivato proprio in pieno recupero quando il pareggio sembrava il risultato ormai acquisito.

Sulla strada dell'Italia la Giamaica che è ancora ferma a quota zero punti in classifica: brutto ko contro il , trascinato da una tripletta di Cristiane che ha reso amara la prima volta in assoluto delle caraibiche ai Mondiali.

Le 'Reggae Girlz' non erano mai riuscite a centrare la qualificazione prima d'ora: l'obiettivo resta quello di fare una bella figura in tutte e tre le partite del girone, senza pretendere una qualificazione agli ottavi che sarebbe comunque inaspettata e clamorosa.

QUANDO SI GIOCA GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE

Giamaica-Italia Femminile si giocherà venerdì 14 giugno 2019 allo 'Stade Auguste-Delaune II' di , impianto che ospita le gare casalinghe dell'omonimo club di . Calcio d'inizio fissato alle ore 18. Arbitrerà l'incontro la neozelandese Anna-Marie Keighley.

DOVE VEDERE GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Il match tra Giamaica e Italia Femminile sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Mondiali (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre). Gara visibile anche in chiaro sulla Rai, precisamente sul canale Rai 2.

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, mentre tutti gli altri potranno godere della sfida su RaiPlay, piattaforma web dove guardare tutti i programmi Rai in maniera gratuita.

PROBABILI FORMAZIONI GIAMAICA-ITALIA FEMMINILE

GIAMAICA (4-3-3): Schneider; Bond-Flasza, A.Swaby, Plummer, Blackwood; Sweatman, Solaun, C.Swaby; Matthews, Shaw, Carter.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli; Bonansea, Sabatino.