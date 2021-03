Giallo pesante in casa Juventus: Frabotta salterà la Lazio

Cresce l’emergenza in casa Juventus: Gianluca Frabotta salterà la sfida con la Lazio e sono da valutare le condizioni di De Ligt.

E’ una Juventus chiamata a fare i conti con l’emergenza, quella che sta affrontando questo periodo denso di impegni.

L’infermeria bianconera infatti, in questo momento è affollata come non mai, visto che sono fermi ai box i vari Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Dybala.

A questi elementi, tra l’altro tutti potenzialmente titolari, si è aggiunto poco prima della sfida con lo Spezia, anche Matthijs De Ligt che, inizialmente schierato nell’undici titolare, ha dovuto rinunciare a scendere in campo a causa di un problema fisico.

Il suo posto è stato quindi preso da Frabotta che al 10’ ha rimediato un’ammonizione pesante a seguito di un fallo commesso ai danni di Vignali.

Il terzino bianconero era diffidato e quindi sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato in programma sabato 6 marzo contro la Lazio. In attesa di capire se De Ligt ce la farà ad essere della partita contro i biancocelesti, Pirlo perde certamente un uomo, ma il rischio è che possano essere due le ulteriori defezioni in difesa.