De Ligt out per Juventus-Spezia: problema nel riscaldamento

Il difensore della Juventus, De Ligt, ha avvertito un problema fisico poco prima dell’inizio di Juventus-Spezia. Al suo posto gioca Frabotta.

Brutte notizie per la Juventus a pochi minuti dall’inizio della sfida con lo Spezia. De Ligt infatti nel corso del riscaldamento ha avvertito un dolore che gli ha impedito di proseguire il normale svolgimento del lavoro.

Il difensore olandese si è subito avvicinato a Pirlo e, dopo un breve conciliabolo, è rientrato negli spogliatoi.

Subito dopo ha iniziato a scaldarsi Frabotta che ha preso il suo posto nella linea difensiva dal 1' schierandosi sull'out di sinistra.

A spiegare quale è stato il problema riportato dal centrale olandese è stato Fabio Paratici ai microfoni di ‘Sky’ poco prima del calcio d’inizio della sfida.

“De Ligt ha preso un colpo sabato. Ha provato a giocare, ma ha avvertito dolore e quindi abbiamo preferito preservarlo”.

De Ligt quindi non disponibile per Juventus-Spezia e un problema in più per Andrea Pirlo che già è costretto a fare i conti con un’infermeria piena.

La decisione di fermare il difensore è stata presa anche a scopo precauzionale.