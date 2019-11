Giallo Ibrahimovic, il Pescara scherza sui social: "Welcome!"

Dopo le voci sul Milan e il corteggiamento di Napoli e Bologna anche il Pescara si iscrive scherzosamente alla corsa per Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic al : sì, no, forse. Le voci insistenti sul ritorno dello svedese in Italia con la maglia rossonera hanno scatenato l'ironia dei social dove il , sempre attento in tal senso, non si è fatto trovare impreparato.

Così a un tifoso che diceva di non essere troppo stupito se il prossimo club accostato a Ibrahimovic sarà quello abruzzese, il Pescara ha risposto a tono: fotomontaggio dello svedese con la maglia biancazzurra e il benvenuto di rito al nuovo acquisto.

Ibrahimovic per il Pescara, ovviamente, resterà solo un sogno mentre resta da capire se Zlatan possa davvero tornare in per vestire le maglie di o Milan. Il tutto senza dimenticare il .

De Laurentiis d'altronde qualche settimana fa aveva confessato di puntare all'acquisto di Ibrahimovic, che peraltro è da sempre in ottimi rapporti con Ancelotti. Il sogno Ibra, insomma, è ancora vivo per molti.