Già finita l’avventura di Jesé Rodriguez in Turchia: risolto il contratto con l’Ankaragucu

Si è chiusa dopo pochi mesi l’avventura dell’ex Real Madrid e PSG in Turchia: ha segnato due goal in tutto in Super Lig.

Centonovantotto giorni. Tanto è durata l’avventura in Turchia di Jesé Rodriguez, dal momento dell’ufficialità del suo arrivo all’Ankaragucu, fino a quello nel quale è stato annunciata la risoluzione del suo contratto. Il club di Ankara infatti, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che le parti hanno trovato un’intesa per porre fine al rapporto. “E’ stata concordata di comune accordo la rescissione del contratto che legava Jesé Rodriguez al nostro club. Ringraziamo Jesé Rodriguez per tutto il suo duro lavoro e per i suoi servigi e gli auguriamo successo per il prosieguo della sua carriera”. Trasferitosi in Turchia per rilanciarsi a buoni livelli dopo le annate vissute nella Segunda División spagnola con il Las Palmas, l’attaccante iberico ha totalizzato quattordici presenze e due reti in Super Lig, alle quali vanno aggiunte altre due con tre reti in Coppa di Turchia. Mai realmente considerato un titolare inamovibile ad Ankara, chiude così l’ennesimo capitolo di una carriera che l’ha portato a giocare, oltre che in Spagna e Turchia, anche in Inghilterra e Francia. Considerato da giovanissimo, quando vestiva la maglia del Real Madrid, uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale, nel 2016 è approdato al PSG a fronte di un esborso da ben 25 milioni di euro. La sua avventura parigina si è in realtà rivelata deludente, tanto che è culminata con i prestiti a Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto, tra le altre cose, un campionato spagnolo, un campionato francese, due Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club. Scelti da Goal Probabili formazioni 18ª giornata: Calhanoglu recuperato

Chi schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata: tutti i consigli

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming