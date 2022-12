Ghoulam si allena con il Saint-Etienne: goal all'esordio

Cresciuto nel Saint-Etienne, dopo un decennio al Napoli l'algerino è tornato in Francia: attualmente in prova, potrebbe unirsi al team in Ligue 2.

Faouzi Ghoulam è tornato a casa. Dopo un decennio in Italia con la maglia del Napoli, l'esterno algerino ha sposato nuovamente la sua prima squadra, con cui è cresciuto e si è messo in mostra: il Saint-Etienne. Una carriera con due sole squadre ed un possibile nuovo ingaggio che viene dal passato.

Ghoulam si sta allenando da qualche settimana con il Saint-Etienne in attesa del ritorno in campo della Ligue 2, serie dove lo storico club - secondo per titoli vinti nel massimo campionato francese alle spalle del PSG - è retrocesso la scorsa primavera.

Nell'ultima uscita amichevole del Saint-Etienne prima del ritorno delle gare ufficiali, previsto il 14 dicembre contro l'Ajaccio, Ghoulam è andato in rete contro il Grenoble. Primo match, seppur di preparazione, e subito rete per l'ex Napoli, deciso a rilanciarsi nel suo vecchio club, in cui è tornato nonostante la serie inferiore.

"Che piacere toccare un pallone... Mi era mancato tanto, oltre alla vittoria alla fine" ha scritto Ghoulam su Instagram dopo il successo per 3-1 contro il Grenoble.

Per ora il Saint-Etienne non ha ufficializzato l'ingaggio di Ghoulam, attualmente in prova. Falcidiato dai problemi fisici negli ultimi anni, l'esterno magrebino punta ad essere al top per poter giocare con il club bianco-verde a inizio 2023.

Di certo l'esperienza e la tecnica sulla fascia di Ghoulam farebbero comodo al Saint-Etienne, sopratutto in Ligue 2, ma resta da vedere se il club offrirà all'ex Napoli un contratto per il nuovo anno.

Molto dipenderà da come risponderà il fisico dell'algerino, che ha limitato in maniera continua l'ascesa di uno dei potenziali migliori esterni della Serie A.