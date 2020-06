Getafe, segnale all'Inter: riscattato Cucurella dal Barcellona

Il Getafe conferma uno dei suoi migliori giocatori anche per il futuro: ufficiale il riscatto di Marc Cucurella dal Barcellona.

Importante colpo di calciomercato del , anche se non si tratta di un vero e proprio acquisto. Marc Cucurella è stato ufficialmente oggi riscattato dal suo prestito dal .

📢 OFICIAL | El Getafe ha llegado a un acuerdo con el @FCBarcelona_es para ejercer su derecho de compra sobre el jugador @cucurella3



👉https://t.co/GKptKW9w69 pic.twitter.com/ERJrHdTAHZ — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 30, 2020

"Getafe CF ha raggiunto un accordo con FC Barcelona per esercitare il suo diritto di acquisto sul giocatore Marc Cucurella. Il club catalano si riserva il 10% dei diritti di una vendita futura".

Si tratta di uno dei migliori giocatori della squadra, sicuramente quello con più tecnica e classe dello scacchiere ruvido di José Bordalás.

Importante segnale anche in vista dell' , dove il Getafe giocherà contro l' ad agosto per gli ottavi di finale. Intanto il Getafe continua anche ad essere in lotta per la , occupando il quarto posto in a soli due punti dal , quarto.