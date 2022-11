Gesto contro l’arbitro dopo essere stato espulso: Lewandowski squalificato per 3 turni

L’attaccante polacco aveva ricevuto il rosso da Gil Manzano dopo 31 minuti contro l’Osasuna: una gesto uscendo dal campo gli è costato caro.

Il 2022 di Robert Lewandowski con il Barcellona si è chiuso con un’espulsione al 31’ del match contro l’Osasuna: una gomitata a David Garcia gli è costata il secondo giallo nel giro di mezzora e dunque il primo rosso della sua esperienza catalana e terzo in assoluto della sua carriera.

La Commissione chiamata a decidere le sanzioni ha rifilato all’ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund ben 3 giornate di squalifica, non tanto per la gomitata in sé, ma soprattutto per un gesto che Lewandowski ha fatto uscendo dal campo.

Il polacco si è portato il dito al naso riferendosi al direttore di gara Gil Manzano, spiegano i media spagnoli: si tratta di un modo per indicare arroganza, sfrontatezza eccessiva.

"Una volta espulso e quando si avviava verso l'uscita in campo, il giocatore ha compiuto due volte un gesto di disapprovazione per la decisione dell’arbitro” si legge nel referto, “consistente nel portarsi un dito al naso, e poi puntare il pollice verso l'arbitro. Quando stava per lasciare il campo di gioco, ha ripetuto nuovamente il gesto guardando verso il primo assistente e davanti al quarto ufficiale".

Lewandowski dovrà dunque seguire dal divano le tre partite che il Barça giocherà al rientro in campo: il derby contro l’Espanyol in casa e le trasferte contro l’Atlético Madrid e il Betis.

Nella stessa partita è stato sventolato il cartellino rosso anche a Gerard Piqué, che per un insulto all’arbitro è stato espulso dalla panchina e ha ricevuto quattro turni di squalifica, che però non sconterà, essendosi ritirato.