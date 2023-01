Gerson torna al Flamengo, è ufficiale: ha firmato fino al 2027

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina lascia il Marsiglia ed effettua il percorso inverso tornando al club che l'aveva ceduto ai francesi nel 2021.

Prima l'addio, poi dopo una sola stagione ecco servita l'inaspettata reunion. Gerson lascia il Marsiglia e torna ufficialmente a vestire la maglia del Flamengo con cui si è legato a titolo definitivo fino al 2027.

Il centrocampista classe 1997 torna dunque a vestire i colori del 'Mengao' con i quali si era già distinto dall'estate del 2019 sino a quella del 2021 che l'ha poi condotto verso il trasferimento in Ligue 1.

L'ex calciatore ammirato anche in Serie A con le maglie di Roma e Fiorentina saluta dunque il Vecchio Continente separandosi dopo appena un anno e mezzo dall'OM, club con il quale aveva sottoscritto un accordo di durata quinquennale.

Un addio prematuro, concretizzatosi dopo aver messo a referto 61 presenze, 13 goal e 10 assist. Bottino di spessore, ma non sufficiente per prolungare il proprio soggiorno transalpino.

Gerson ha scelto invece il percorso inverso tornando nel club con il quale vanta il maggior numero di presenze in carriera (102) e per dare il la alla sua terza esperienza in salsa verdeoro : il suo percorso era infatti iniziato con la maglia della Fluminense, prima che Walter Sabatini lo portasse nella capitale nel 2016 per intraprendere un'avventura avara di emozioni.