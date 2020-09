Germania, paura del Covid: giocano col distanziamento e perdono 37-0

I giocatori del Ripford, spaventati per il possibile contagio, hanno affrontato l'SV Holdenstedt II adottando il distanziamento.

Sconfitta da record per coronavirus. Succede anche questo in dove i giocatori del Ripford, squadra amatoriale, spaventati dal possibile contagio hanno affrontato l'SV Holdenstedt II mantenendo le distanze.

A fare scattare l'allarme era stato il contatto tra la squadra di Holdenstedt e una persona incontrata durante la precedente partita contro l'Eddelstorf, poi risultata positiva al Covid-19.

Nonostante i giocatori dell'SV Holdenstedt II siano risultati tutti negativi, quelli del Ripford sostenevano che non ci fossero sufficienti garanzie per scendere in campo nella gara valida per il Lower Saxony's 3. Kreisklasse.

La partita però non è stata rinviata e così il Ripford, costretto a giocare, ha però deciso di cautelarsi restando a distanza di sicurezza dagli avversari. Risultato finale? Sconfitta per 37-0 e inevitabili polemiche. Il calcio al tempo del Covid-19.