Germania-Italia dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia fa visita alla Germania per la quarta giornata di Nations League: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Quarta giornata di Nations League, l'Italia fa visita alla Germania per il Gruppo 3 della Lega A in cui sono inserite anche Inghilterra e Ungheria. Nella gara d'andata le due nazionali hanno pareggiato per 1-1 con reti di Lorenzo Pellegrini per gli Azzurri e di Kimmich per i tedeschi.

La Germania rievoca dolci ricordi all'Italia che proprio a Dortmund, nel 2006, ha forse giocato la partita più esaltante nella cavalcata mondiale sconfiggendo i padroni di casa in semifinale ai tempi supplementari con reti di Grosso e Del Piero.

Da allora Italia e Germania si sono affrontate altre sette volte con due vittorie tedesche (una ai calci di rigore), quattro pareggi e un solo successo azzurro nella semifinale di Euro 2012.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Germania-Italia di Nations League in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

ORARIO GERMANIA-ITALIA

Germania-Italia, gara valida per la quarta giornata del gruppo 3 di Nations League, si giocherà al 'Borussia Park' di Moenchengladbach martedì 14 giugno 2022. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE GERMANIA-ITALIA IN TV

Come tutte le altre partite dell'Italia, anche quella contro la Germania sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, su Rai 1.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro il telecronista e la seconda voce che racconteranno Germania-Italia su Rai 1.

GERMANIA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Germania-Italia sarà visibile anche in diretta streaming gratis su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su computer, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-ITALIA

Nell'Italia possibile conferma per Gatti in difesa e Pessina nel tridente d'attacco, mentre a centrocampo Cristante dovrebbe riprendersi una maglia, così come Spinazzola sull'out sinistro difensivo. Scamacca centravanti, Lorenzo Pellegrini certezza del nuovo ciclo. Out lo squalificato Tonali e Florenzi, tornato a casa per un intervento extra-calcio da effettuare.

Tedeschi con Havertz e Muller a sostegno di Werner, in mediana il tandem Goretzka-Kimmich, Sule guida la difesa a protezione di Neuer.

L'articolo prosegue qui sotto

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct. Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.