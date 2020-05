Germania, definite le date della DFB Pokal: finale il 4 luglio

La Federcalcio tedesca ha stabilito le date per le restanti sfide della Coppa di Germania: semifinali fissate al 9 e 10 giugno, finale il 4 luglio.

Il calcio tedesco ha ufficializzato la propria ripartenza dopo la lunga sospensione dettata dall'emergenza sanitaria globale. La Federcalcio tedesca ha definito attraverso un comunicato stampa le nuove date per le ultime partite della DFB Pokal.

La Coppa di vedrà ancora in gioco ed Francoforte da una parte, Saarbrücken e dall'altra: le semifinali sono state fissate per il 9 e il 10 giugno, mentre la finalissima è stata programmata per il 9 luglio, sempre nella splendida cornice dell'Olimpico di Berlino.

La Germania torna in campo con il campionato e la coppa nazionale, nella speranza che possa fungere da apripista per le altre nazioni in materia di protocolli di sicurezza e tempistiche per la conclusione di una stagione complicatissima.